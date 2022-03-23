Austrian Digital Heroes - Der 4GAMECHANGERS Studio TalkJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 82: Austrian Digital Heroes - Der 4GAMECHANGERS Studio Talk
82 Min.Folge vom 23.03.2022
Die digitale Transformation – ein Begriff, der - anders als die Digitalisierung bei der es nur um die Implementierung einzelner digitaler Prozesse geht - die komplette Umwandlung und ein Umdenken von Geschäftsideen und Modellen bezeichnet.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4