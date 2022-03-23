Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4GAMECHANGERS

Austrian Digital Heroes - Der 4GAMECHANGERS Studio Talk

PULS 4Staffel 5Folge 82vom 23.03.2022
Austrian Digital Heroes - Der 4GAMECHANGERS Studio Talk

Austrian Digital Heroes - Der 4GAMECHANGERS Studio TalkJetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 82: Austrian Digital Heroes - Der 4GAMECHANGERS Studio Talk

82 Min.Folge vom 23.03.2022

Die digitale Transformation – ein Begriff, der - anders als die Digitalisierung bei der es nur um die Implementierung einzelner digitaler Prozesse geht - die komplette Umwandlung und ein Umdenken von Geschäftsideen und Modellen bezeichnet.

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4GAMECHANGERS
PULS 4
4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS

Alle 11 Staffeln und Folgen