Ukraine vs. Russland: Welche wirtschaftl. Auswirkungen hat der Krieg?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 96: Ukraine vs. Russland: Welche wirtschaftl. Auswirkungen hat der Krieg?
Bereits kurze Zeit nach Kriegsbeginn in der Ukraine spürt man die wirtschaftlichen Auswirkungen und Belastungen - die heimische Wirtschaft, wird vor Herausforderungen gestellt, aber auch der einzelne Bürger wird in Zukunft mit den Effekten des Krieges wie beispielsweise einer drastischen Inflation leben müssen. Wir stellen uns heute der grundlegenden Frage WARUM hat ein Krieg der unmittelbar an den Grenzen unseres Landes passiert, eigentlich solch drastische Auswirkungen auf Österreich, welchen Herausforderungen wird sich die heimische Wirtschaft aber auch konkret jeder einzelne Bürger stellen müssen und was sind aber auch gleichzeitig die Chancen und vor allem auch neuen Denkweisen, die sich aus dieser Situation ergeben können.
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