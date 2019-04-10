4GAMECHANGERS TV: Downsizing beim Wohnen Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 100: 4GAMECHANGERS TV: Downsizing beim Wohnen
16 Min.Folge vom 10.04.2019
4GAMECHANGERS TV, das Zukunftsmagazin: Das Thema heute Mittwoch: Klein aber Oho - wie Downsizing beim Wohnen mehr Lebensqualität und Freiheit bringen kann: Im 4Gamechangers Talk spricht Isabella Richtar mit Valentin Scholz, Head of Engagement von Revolut, darüber, wie Fin-Tech das Bankensystem ordentlich aufmischt – und . . . the Winner takes it all - die besten Startups des Landes werden am 4Gamechangers-Festival gekürt.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4