Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS TV: Downsizing beim Wohnen

PULS 4Staffel 6Folge 100vom 10.04.2019
4GAMECHANGERS TV: Downsizing beim Wohnen

4GAMECHANGERS TV: Downsizing beim Wohnen Jetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 100: 4GAMECHANGERS TV: Downsizing beim Wohnen

16 Min.Folge vom 10.04.2019

4GAMECHANGERS TV, das Zukunftsmagazin: Das Thema heute Mittwoch: Klein aber Oho - wie Downsizing beim Wohnen mehr Lebensqualität und Freiheit bringen kann: Im 4Gamechangers Talk spricht Isabella Richtar mit Valentin Scholz, Head of Engagement von Revolut, darüber, wie Fin-Tech das Bankensystem ordentlich aufmischt – und . . . the Winner takes it all - die besten Startups des Landes werden am 4Gamechangers-Festival gekürt.

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4GAMECHANGERS
PULS 4
4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS

Alle 11 Staffeln und Folgen