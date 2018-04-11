Augen auf – Blick nach vorn – und dann macht's Klick!Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 101: Augen auf – Blick nach vorn – und dann macht's Klick!
15 Min.Folge vom 11.04.2018
Wir zeigen in der ersten Ausgabe von 4GAMECHANGERS TV unter anderem, wie die 5G-Mobilfunktechnologie unseren Alltag verändern wird. Außerdem spricht Isabella Richtar mit dem Erste Bank-CEO Stefan Dörfler – und im „CRASHTALK“ treffen nach der Zuckerberg-Anhörung die Meinungen aufeinander: Ist Facebook am Ende?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4