4GAMECHANGERS TV: Red Bull und KTM als High-Tech-VorreiterJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 107: 4GAMECHANGERS TV: Red Bull und KTM als High-Tech-Vorreiter
18 Min.Folge vom 17.04.2019
4GAMECHANGERS TV, das Zukunftsmagazin: Das Thema heute Mittwoch: Red Bull und KTM als High-Tech-Vorreiter im Bereich Training im Spitzensport. Im 4Gamechangers-Talk mit Isabella Richtar spricht der weltberühmte Clown Patch Adams darüber, wie man glücklich lebt und über ein mögliches Remake seiner Lebensverfilmung. Last but not least – ein Rückblick auf die Highlights beim 4Gamechangers-Festival 2019.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4