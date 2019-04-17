Zum Inhalt springenBarrierefrei
4GAMECHANGERS TV, das Zukunftsmagazin: Das Thema heute Mittwoch: Red Bull und KTM als High-Tech-Vorreiter im Bereich Training im Spitzensport. Im 4Gamechangers-Talk mit Isabella Richtar spricht der weltberühmte Clown Patch Adams darüber, wie man glücklich lebt und über ein mögliches Remake seiner Lebensverfilmung. Last but not least – ein Rückblick auf die Highlights beim 4Gamechangers-Festival 2019.

