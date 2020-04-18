4Gamechangers TV der Talk vom 18.04.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 109: 4Gamechangers TV der Talk vom 18.04.2020
15 Min.Folge vom 18.04.2020
In dieser Woche blickt Isabella Richtar in „4GAMECHANGERS TV – Der Talk“ mit ihrem Gast, dem Psychologen Erich Kirchler, auf den Ausnahmezustand, den wir gerade in der Coronakrise erleben. Sie fragt nach, was das mit unserer Gesellschaft eigentlich macht und welche positiven Dinge wir aus der Krise mitnehmen können.
