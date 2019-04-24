4GAMECHANGERS TV, das Zukunftsmagazin: Kampf dem Gender GapJetzt kostenlos streamen
18 Min.Folge vom 24.04.2019
Warum Frauen und die Tech-Branche trotz aller Klischees zusammengehören und wie die Girls von heute zu Technikqueens von morgen werden. Im Gamechanger-Talk spricht Isabella Richtar mit Robotik-Pionierin Nadia Magnenat Thalmann über ihre verblüffend menschen-ähnlichen mechanischen Klon Nadine.
