4Gamechangers TV der Talk vom 25.04.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 116: 4Gamechangers TV der Talk vom 25.04.2020
15 Min.Folge vom 25.04.2020
Diese Woche in „4GAMECHANGERS TV- Der Talk“ Gernot Grömer, Astrophysiker und Direktor des Österreichischen Weltraum Forums. Isabella Richtar spricht mit ihm über Österreich und die Raumfahrt, das Leben im All und was sich Menschen in der momentanen Corona-Ausnahmesituation von Astronauten abschauen können.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4