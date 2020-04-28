4Gamechangers TV der Talk vom 28.03.2020Jetzt kostenlos streamen
Folge 119: 4Gamechangers TV der Talk vom 28.03.2020
15 Min.Folge vom 28.04.2020
Zu Gast bei „4GAMECHANGERS TV- Der Talk“ ist Martin Rohla, Österreichischer Unternehmer, Biolandwirt und 2M2M-Investor. Er spricht über nachhaltiges Unternehmertum, darüber warum Plan D oft der bessere Plan A ist und über seine 2M2M-Kollegen.
