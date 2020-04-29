4Gamechangers TV vom 29.04.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 120: 4Gamechangers TV vom 29.04.2020
5 Min.Folge vom 29.04.2020
„4GAMECHANGERS TV- Der Talk“ diese Woche mit Top-Unternehmer Karl Ochsner, CEO der Ochsner Wärmepumpen GmbH. Isabella Richtar spricht mit ihm über Krisenbewältigung, das Leben in einem Familienunternehmen, wie aus einer Nische ein Massenmarkt wurde und sowohl Konkurrenz mit, als auch Wachstum durch China.
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4