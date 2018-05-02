Nie mehr Schule! – Die Zukunft des KlassenzimmersJetzt kostenlos streamen
Folge 122: Nie mehr Schule! – Die Zukunft des Klassenzimmers
16 Min.Folge vom 02.05.2018
Das Wirtschafts- und Innovationsmagazin von PULS 4 berichtet diesmal über die Herausforderungen, vor denen unser Bildungssystem in Zeiten des digitalen Wandels steht. Im „CRASHTALK“ wird hitzig über ChatBots diskutiert, außerdem spricht Isabella Richtar mit Gerhard Zeiler, dem international erfolgreichsten österreichischen Medienmanager.
