4Gamechangers TV vom 06.05.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 127: 4Gamechangers TV vom 06.05.2020
5 Min.Folge vom 06.05.2020
In "4GAMECHANGERS TV - Der Talk" spricht Isabella Richtar mit Ernst Mayr, Geschäftsführer der Fussl Modestraße, über U-Bahn-Fahren als Marketing Strategie, Fussls unkonventionelle Werbespots und dem Battle zwischen stationärem Handel und E-Commerce.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4