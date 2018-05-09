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Der volldigitale Bauernhof - in 4Gamechangers TV

PULS 4Staffel 6Folge 129vom 09.05.2018
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Folge 129: Der volldigitale Bauernhof - in 4Gamechangers TV

15 Min.Folge vom 09.05.2018

Die aktuelle Ausgabe des Wirtschafts- und Innovationsmagazins von PULS 4 zeigt, wie die Digitalisierung der Landwirtschaft Umwelt- und Tierschutz stärken kann. Im CRASHTALK geht`s um die omnipräsenten Influencer – Echte Trendsetter, oder reine Selbstdarsteller? Außerdem: Wilfried Weitgasser, der Geschäftsführer und CDO bei Porsche Austria, im Gespräch mit Isabella Richtar.

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