4GAMECHANGERS
Folge 143: Spring auf den Zug in die Zukunft!
17 Min.Folge vom 23.05.2018
Das Wirtschafts- und Innovationsmagazin von PULS 4 meldet sich diesmal direkt vom Wiener Hauptbahnhof – dem modernsten Großbahnhof Europas. Auch das dieswöchige Feature zeigt, welche technologischen Quantensprünge das Bahnreisen in Zukunft verändern werden. Thema im CrashTalk: „Digitales Dating: Unhappy End garantiert?“ Außerdem spricht Isabella Richtar mit Martina Mara, einer waschechten Roboter-Psychologin.
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4