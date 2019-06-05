Zum Inhalt springenBarrierefrei
4GAMECHANGERS TV: Grün, grüner, Greentech

PULS 4Staffel 6Folge 156vom 05.06.2019
19 Min.Folge vom 05.06.2019

4GAMECHANGERS TV, das Zukunftsmagazin: Das Thema heute Mittwoch -Grün, grüner, Greentech- Nachhaltigkeit als Klimaretter und Wirtschaftstrend. Im Futureflash geht es um das Insekten als Ekel-Food oder Nahrung der Zukunft. Und im 4Gamechangers Talk spricht Isabella Richtar mit Alexis von Hoensbroech, CEO von Austrian Airlines, über Strategien zur Reduktion von Co2-Emissionen und Maßnahmen gegen das Chaos am Himmel.

