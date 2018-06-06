Rettet Blockchain-Technologie (aus Österreich) die Welt? Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 157: Rettet Blockchain-Technologie (aus Österreich) die Welt?
18 Min.Folge vom 06.06.2018
Das Wirtschafts- und Innovationsmagazin von PULS 4 berichtet diesmal über die Möglichkeiten, die die Blockchain-Technologie im Kampf gegen US-Daten-Kraken wie Google und Facebook bietet – und warum hier Österreich ein vielleicht entscheidendes Wörtchen mitzureden hat.Im Interview bei Isabella Richtar: Josef Dygruber, der Erfinder der „Claro“-Tabs, der sich mit(oberösterreichischer) Cleverness gegen Weltkonzerne durchsetzt.
4GAMECHANGERS
