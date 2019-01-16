4Gamechangers TV über Indien und die Zukunft des FliegensJetzt kostenlos streamen
Folge 16: 4Gamechangers TV über Indien und die Zukunft des Fliegens
17 Min.Folge vom 16.01.2019
Dieses Mal wirft 4Gamechangers TV den Blick auf Indien. Das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt zählt laut Wirtschaftskammer zu den wichtigsten Übersee-Handelspartnern Österreichs. Ebenfalls im Fokus dieser Folge steht das Thema Fliegen: Isabella Richtar spricht mit Norbert Haslacher, CEO der Frequentis AG, über Flugsicherheit und im Future Flash erklärt FACC-Sprecher Andreas Perotti, warum wir im Alltag schon sehr bald mit Flugtaxis rechnen könnten.
