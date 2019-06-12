Mit Sonnenkraft und recycletem Plastik zum Südpol und Markus Braun im TalkJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 163: Mit Sonnenkraft und recycletem Plastik zum Südpol und Markus Braun im Talk
16 Min.Folge vom 12.06.2019
4GAMECHANGERS TV, das Zukunftsmagazin: Das Thema heute Mittwoch - Hey, ab in den Süden – aber so richtig. Wie es mit Sonnenkraft und recycledem Plastik zum Südpol geht. Im 4Gamechangers-Talk einer, der nur ganz selten Interviews gibt: Markus Braun, CEO vom Fintech-Unicorn Wirecard, spricht mit Isabella Richtar über Gewinne, Verluste, Konkurrenz - und beantwortet auch persönliche Fragen. Und: wie Frauenpower das Networken auf Konferenzen revolutioniert.
