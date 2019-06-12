Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4GAMECHANGERS

Mit Sonnenkraft und recycletem Plastik zum Südpol und Markus Braun im Talk

PULS 4Staffel 6Folge 163vom 12.06.2019
Mit Sonnenkraft und recycletem Plastik zum Südpol und Markus Braun im Talk

Mit Sonnenkraft und recycletem Plastik zum Südpol und Markus Braun im TalkJetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 163: Mit Sonnenkraft und recycletem Plastik zum Südpol und Markus Braun im Talk

16 Min.Folge vom 12.06.2019

4GAMECHANGERS TV, das Zukunftsmagazin: Das Thema heute Mittwoch - Hey, ab in den Süden – aber so richtig. Wie es mit Sonnenkraft und recycledem Plastik zum Südpol geht. Im 4Gamechangers-Talk einer, der nur ganz selten Interviews gibt: Markus Braun, CEO vom Fintech-Unicorn Wirecard, spricht mit Isabella Richtar über Gewinne, Verluste, Konkurrenz - und beantwortet auch persönliche Fragen. Und: wie Frauenpower das Networken auf Konferenzen revolutioniert.

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4GAMECHANGERS
PULS 4
4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS

Alle 11 Staffeln und Folgen