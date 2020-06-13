4Gamechangers TV der Talk vom 13.06.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 165: 4Gamechangers TV der Talk vom 13.06.2020
15 Min.Folge vom 13.06.2020
In "4GAMECHANGERS TV - Der Talk" spricht Isabella Richtar mit Birgit Rechberger-Krammer, Präsidentin von Henkel Österreich, über die Herausforderungen der Corona-Krise, den Digitalisierungsprozess im weltweiten Milliarden-Konzern und über die Generation Y am Arbeitsmarkt.
