4GAMECHANGERS TV, das Zukunftsmagazin vom 19.06.2019Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 170: 4GAMECHANGERS TV, das Zukunftsmagazin vom 19.06.2019
17 Min.Folge vom 19.06.2019
Das Thema heute Mittwoch - Oldies but Goldies - warum Best Agers am Arbeitsmarkt 4.0. Gold wert sind. Im 4Gamechangers-Talk spricht Isabella Richtar mit Christoph Kirchmaier, CEO von Infina, über den Vorteil von Fixzinsen und seine ganz große Vision. Zudem erklärt der Arzt Kurt Blaas, warum Cannabis die Medizin revolutionieren könnte.
4GAMECHANGERS
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4