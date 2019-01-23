4GAMECHANGERS TV über Künstliche IntelligenzJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 23: 4GAMECHANGERS TV über Künstliche Intelligenz
17 Min.Folge vom 23.01.2019
Sie dringt unaufhaltsam immer weiter in unser Leben vor: Wo liegen die Potenziale, und was sind die Gefahren? Darüber berichtet heute 4GAMECHANGERS TV. Außerdem im Talk mit Isabella Richtar – Nina Kaiser, Co-Founder des 4 GAMECHANGERS Festivals. Sie wird erste große Namen für das kommende Festival (9. – 11. April) präsentieren.
