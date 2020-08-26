4Gamechangers TV vom 26.08.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 239: 4Gamechangers TV vom 26.08.2020
5 Min.Folge vom 26.08.2020
In „4GAMECHANGERS TV“ spricht Isabella Richtar mit dem Vordenker Daniel Podmirseg, Gründer und CEO von Vertical Farm Insitute, über die Aufbruchsstimmung im Land, Chancen, die wie Früchte an Bäumen hängen und nur darauf warten gepflückt zu werden und darüber wie Vertical Farming Landwirtschaft zurück in die Stadt bringt und Ernährungssicherheit schafft.
© ProSiebenSat.1 PULS 4