4Gamechangers TV der Talk vom 29.08.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 242: 4Gamechangers TV der Talk vom 29.08.2020
15 Min.Folge vom 29.08.2020
In „4GAMECHANGERS TV – Der Talk“ spricht Isabella Richtar mit dem Vordenker Daniel Podmirseg, Gründer und CEO von Vertical Farm Insitute, über die Aufbruchsstimmung im Land, Chancen, die wie Früchte an Bäumen hängen und nur darauf warten gepflückt zu werden und darüber wie Vertical Farming Landwirtschaft zurück in die Stadt bringt und Ernährungssicherheit schafft.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4