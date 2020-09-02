Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4GAMECHANGERS

4Gamechangers TV vom 02.09.2020

PULS 4Staffel 6Folge 246vom 02.09.2020
4Gamechangers TV vom 02.09.2020

4Gamechangers TV vom 02.09.2020Jetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 246: 4Gamechangers TV vom 02.09.2020

5 Min.Folge vom 02.09.2020

Das Europäische Forum Alpbach feuert, aufgrund von Covid-19, seine zukunftsweisenden Themen heuer über andere Kanäle in die Welt. Weit über 6000 Besucher freuen sich zusätzlich online über neuen Input, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz helfen könnte, neue Impfstoffe zu entdecken. Außerdem: Am 7.September startet die MEGA-Bildungswoche auf PULS4 und PULS24 und zwar jeden Tag bis 11.9. im CafePuls. Schwerpunkt liegt hier ganz stark auf Chancen-Gleichheit mit Schirmherr Matthias Strolz.

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4GAMECHANGERS
PULS 4
4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS

Alle 11 Staffeln und Folgen