4Gamechangers TV vom 02.09.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 246: 4Gamechangers TV vom 02.09.2020
5 Min.Folge vom 02.09.2020
Das Europäische Forum Alpbach feuert, aufgrund von Covid-19, seine zukunftsweisenden Themen heuer über andere Kanäle in die Welt. Weit über 6000 Besucher freuen sich zusätzlich online über neuen Input, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz helfen könnte, neue Impfstoffe zu entdecken. Außerdem: Am 7.September startet die MEGA-Bildungswoche auf PULS4 und PULS24 und zwar jeden Tag bis 11.9. im CafePuls. Schwerpunkt liegt hier ganz stark auf Chancen-Gleichheit mit Schirmherr Matthias Strolz.
