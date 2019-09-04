Zum Inhalt springenBarrierefrei
4GAMECHANGERS TV, das Zukunftsmagazin vom 04.09.2019

PULS 4Staffel 6Folge 247vom 04.09.2019
18 Min.Folge vom 04.09.2019

4GAMECHANGERS TV, das Zukunftsmagazin, ist zurück aus der Sommerpause. Das aktuelle Thema - Die Mozartstadt wird zum Wirtschaftsmekka, wie der Salzburg Summit Österreich in die Welt und die Welt nach Österreich bringt. Ready, steady, go!- Österreichs neuer TV Sender PULS 24 startet als echter Gamechanger voll durch. Und: Get this Party started- Ein Rückblick auf das Forum Alpach, auf Promis und Mächtige!

