4Gamechangers TV der Talk vom 05.09.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 249: 4Gamechangers TV der Talk vom 05.09.2020
15 Min.Folge vom 05.09.2020
In „4GAMECHANGERS TV – Der Talk“ spricht Isabella Richtar mit Mariella Schurz, Generalsekretärin der B&C Privatstiftung und Mitgründerin der MEGA Bildungsstiftung. Thema sind die „MEGA Bildungsmillion“, bei der die innovativsten Bildungsinitiativen und -projekte Österreichs für mehr Chancen-Fairness gesucht und gekürt werden, das Best-Case-Szenario der nächsten Jahre für Österreichs Schulen und die Next Generation als Hoffnungsträger der Zukunft.
