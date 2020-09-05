Zum Inhalt springenBarrierefrei
4Gamechangers TV der Talk vom 05.09.2020

PULS 4Staffel 6Folge 249vom 05.09.2020
Folge 249: 4Gamechangers TV der Talk vom 05.09.2020

15 Min.Folge vom 05.09.2020

In „4GAMECHANGERS TV – Der Talk“ spricht Isabella Richtar mit Mariella Schurz, Generalsekretärin der B&C Privatstiftung und Mitgründerin der MEGA Bildungsstiftung. Thema sind die „MEGA Bildungsmillion“, bei der die innovativsten Bildungsinitiativen und -projekte Österreichs für mehr Chancen-Fairness gesucht und gekürt werden, das Best-Case-Szenario der nächsten Jahre für Österreichs Schulen und die Next Generation als Hoffnungsträger der Zukunft.

