eSports – eine Boom-Branche erreicht Österreich Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 255: eSports – eine Boom-Branche erreicht Österreich
17 Min.Folge vom 12.09.2018
4GAMECHANGERS TV meldet sich vom eSports Summit und beleuchtet den Wachstumsrausch, den der weltweit zweitpopulärste Sport gerade erlebt. Außerdem spricht Isabella Richtar im Gamechanger-Talk mit Hannes Hecher, dem CEO des Wiener Unternehmens Schiebel, das Weltmarkführer bei Camcopters ist.
4GAMECHANGERS
