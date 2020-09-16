Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4GAMECHANGERS

4Gamechangers TV vom 16.09.2020

PULS 4Staffel 6Folge 260vom 16.09.2020
4Gamechangers TV vom 16.09.2020

4Gamechangers TV vom 16.09.2020Jetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 260: 4Gamechangers TV vom 16.09.2020

5 Min.Folge vom 16.09.2020

Gerade für nicht privilegierte Schülerinnen und Schüler in Österreich, sind innovative Bildungskonzepte zukunftsweisend. Estland lebt es vor und wir ziehen nach. Die MEGA-Bildungsstiftung stellt auf Puls4 ihre Gamechanger vor, die danach schreien in unser Schulsystem integriert zu werden. Außerdem: 30 Jahre später kommt jetzt der erste Game Boy daher, der ohne Batterien auskommt UND zwei Multiinstrumentalisten spielen gemeinsam ein Konzert in zwei Städten und zwar zur gleichen Zeit.

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4GAMECHANGERS
PULS 4
4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS

Alle 11 Staffeln und Folgen