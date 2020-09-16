4Gamechangers TV vom 16.09.2020Jetzt kostenlos streamen
Folge 260: 4Gamechangers TV vom 16.09.2020
5 Min.Folge vom 16.09.2020
Gerade für nicht privilegierte Schülerinnen und Schüler in Österreich, sind innovative Bildungskonzepte zukunftsweisend. Estland lebt es vor und wir ziehen nach. Die MEGA-Bildungsstiftung stellt auf Puls4 ihre Gamechanger vor, die danach schreien in unser Schulsystem integriert zu werden. Außerdem: 30 Jahre später kommt jetzt der erste Game Boy daher, der ohne Batterien auskommt UND zwei Multiinstrumentalisten spielen gemeinsam ein Konzert in zwei Städten und zwar zur gleichen Zeit.
