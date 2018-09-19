Coca Cola belebt das Burgenland – 4GAMECHANGERS TVJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 262: Coca Cola belebt das Burgenland – 4GAMECHANGERS TV
16 Min.Folge vom 19.09.2018
4GAMECHANGERS TV meldet sich diese Woche direkt aus dem 4GAMECHANGERS Hub in St. Marx und zeigt, wie multinationale Unternehmen die heimische Wirtschaft ankurbeln. Außerdem erzählt Vienna Insurance Group-CEO Elisabeth Stadler, warum sie keine Angst vor Google und Co hat.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4