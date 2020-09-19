4Gamechangers TV der Talk vom 19.09.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 263: 4Gamechangers TV der Talk vom 19.09.2020
15 Min.Folge vom 19.09.2020
In „4GAMECHANGERS TV – Der Talk“ spricht Isabella Richtar mit Jovanka von Wilsdorf, Artist Consultant, Speaker & Songwriter at BMG Rights Management, über ihre digitale Vorreiterrolle in Sachen Creative AI und Human Music, wie künstliche Intelligenz die Kreativität verändert und über den ersten AI-Songwriting-Contest „DIANA“.
