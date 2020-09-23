4Gamechangers TV vom 23.09.2020Jetzt kostenlos streamen
Folge 267: 4Gamechangers TV vom 23.09.2020
5 Min.Folge vom 23.09.2020
Fehlende 1,9 Mrd Euro, plötzliche Haftbefehle gegen Vorstände. Das Bilanzdrama rund um den Zahlungsabwickler Wirecard erschüttert die Finanzwelt. Der Rattenschwanz vom Wirtschaftskrimi zieht sich auch tief in die gesamte Fintech-Szene, kratzt am Image und an den Zahlen. Doch gerade der Untergang vom Giganten Wirecard birgt viele Chancen den Markt jetzt neu aufzumischen. Außerdem: Ein Desinfektionsroboter erobert mittels UV-Technologie die Krankenhäuser und in Graz bekommt die Stadtplanung Unterstützung aus der Luft.
