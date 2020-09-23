Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4GAMECHANGERS

4Gamechangers TV vom 23.09.2020

PULS 4Staffel 6Folge 267vom 23.09.2020
4Gamechangers TV vom 23.09.2020

4Gamechangers TV vom 23.09.2020Jetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 267: 4Gamechangers TV vom 23.09.2020

5 Min.Folge vom 23.09.2020

Fehlende 1,9 Mrd Euro, plötzliche Haftbefehle gegen Vorstände. Das Bilanzdrama rund um den Zahlungsabwickler Wirecard erschüttert die Finanzwelt. Der Rattenschwanz vom Wirtschaftskrimi zieht sich auch tief in die gesamte Fintech-Szene, kratzt am Image und an den Zahlen. Doch gerade der Untergang vom Giganten Wirecard birgt viele Chancen den Markt jetzt neu aufzumischen. Außerdem: Ein Desinfektionsroboter erobert mittels UV-Technologie die Krankenhäuser und in Graz bekommt die Stadtplanung Unterstützung aus der Luft.

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4GAMECHANGERS
PULS 4
4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS

Alle 11 Staffeln und Folgen