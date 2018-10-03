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4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS TV: Die Zukunft des Fernsehens

PULS 4Staffel 6Folge 276vom 03.10.2018
4GAMECHANGERS TV: Die Zukunft des Fernsehens

4GAMECHANGERS TV: Die Zukunft des FernsehensJetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 276: 4GAMECHANGERS TV: Die Zukunft des Fernsehens

17 Min.Folge vom 03.10.2018

4GAMECHANGERS TV meldet sich von den Medientagen, wo Isabella Richtar mit Ex-Bild-Chef Kai Diekmann über sein neues Projekt spricht. Außerdem im CrashTalk die Frage: “Muss Schule digitalisiert werden?”

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