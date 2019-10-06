4GAMECHANGERS TV, das Zukunftsmagazin vom 06.10.2019Jetzt kostenlos streamen
Folge 279: 4GAMECHANGERS TV, das Zukunftsmagazin vom 06.10.2019
18 Min.Folge vom 06.10.2019
4GAMECHANGERS TV, das Zukunftsmagazin mit Isabella Richtar. Diesmal geht es um die Megatrends der Finanzbranche, präsentiert von den Börsianern in der Wiener Hofburg. Überdies - die neuesten smarten Medizingadgets und ein Rückblick auf die prominent besetzten Medientage.
