4GAMECHANGERS TV: Industry Meets Makers
4GAMECHANGERS
Folge 283: 4GAMECHANGERS TV: Industry Meets Makers
17 Min.Folge vom 10.10.2018
4GAMECHANGER TV zeigt, wie die Maker-Szene und Großunternehmen sich vernetzen. Außerdem erklärt Anna Gawin, Gründerin von DaVinciLab Lab, im Gamechanger-Talk, wie unsere Kinder "ready for the future" werden.
