Folge 284: 4Gamechangers TV der Talk vom 10.10.2020
15 Min.Folge vom 10.10.2020
In „4GAMECHANGERS TV- Der Talk“ spricht Isabella Richtar mit Bart de Witte, Founder von HIPPO AI, über KI in der Medizin, seinen Weg vom Director of Digital Health bei IMB Deutschland zum Medical AI Aktivisten und über seine Stiftung HIPPO AI, deren Ziel es ist als Gesellschaft in Open-Sources zu investieren, um dieses Wissen der gesamten Gesellschaft zur Verfügung zu stellen, damit jeder Hilfe und Heilung bekommt und nicht nur die, die es sich leisten können.
