4GAMECHANGERS TV vom 13.10.2019Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 286: 4GAMECHANGERS TV vom 13.10.2019
18 Min.Folge vom 13.10.2019
4GAMECHANGERS TV, das Zukunftsmagazin - die aktuelle Ausgabe beschäftigt sich mit SAP, dem Weltmarktführer für Unternehmenssoftware. Im Gespräch mit Isabella Richtar erklärt SAP-Österreich-Geschäftsführer Christoph Kränkl, dass Österreichs Unternehmen bei der Integration von digitaler Technologie noch Aufholbedarf hat. Weiteres zentrales Thema: Die digitale Transformation der Versicherungsbranche.
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4GAMECHANGERS
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Genre:Unterhaltung
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