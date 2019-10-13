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4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS TV vom 13.10.2019

PULS 4Staffel 6Folge 286vom 13.10.2019
4GAMECHANGERS TV vom 13.10.2019

4GAMECHANGERS TV vom 13.10.2019Jetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 286: 4GAMECHANGERS TV vom 13.10.2019

18 Min.Folge vom 13.10.2019

4GAMECHANGERS TV, das Zukunftsmagazin - die aktuelle Ausgabe beschäftigt sich mit SAP, dem Weltmarktführer für Unternehmenssoftware. Im Gespräch mit Isabella Richtar erklärt SAP-Österreich-Geschäftsführer Christoph Kränkl, dass Österreichs Unternehmen bei der Integration von digitaler Technologie noch Aufholbedarf hat. Weiteres zentrales Thema: Die digitale Transformation der Versicherungsbranche.

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