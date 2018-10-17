4GAMECHANGERS TV: Mobilität und Energie Jetzt kostenlos streamen
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Folge 290: 4GAMECHANGERS TV: Mobilität und Energie
17 Min.Folge vom 17.10.2018
4GAMECHANGERS TV zeigt, wie Großunternehmen neue Ideen entwickeln, suchen und aufgreifen. Außerdem stellen wir im CrashTalk die Frage, wie sich die Gesellschaft durch ein bedingungsloses Grundeinkommen ändern würde.
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
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