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4GAMECHANGERS TV: Mobilität und Energie

PULS 4Staffel 6Folge 290vom 17.10.2018
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Folge 290: 4GAMECHANGERS TV: Mobilität und Energie

17 Min.Folge vom 17.10.2018

4GAMECHANGERS TV zeigt, wie Großunternehmen neue Ideen entwickeln, suchen und aufgreifen. Außerdem stellen wir im CrashTalk die Frage, wie sich die Gesellschaft durch ein bedingungsloses Grundeinkommen ändern würde.

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