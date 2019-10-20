4GAMECHANGERSTV, das Zukunftsmagazin vom 20.10.2019Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 293: 4GAMECHANGERSTV, das Zukunftsmagazin vom 20.10.2019
19 Min.Folge vom 20.10.2019
4GAMECHANGERSTV, das Zukunftsmagazin mit Isabella Richtar. In der aktuellen Ausgabe erfahren Sie: Wie spusu mit Fußballlegende "Goleador" Hans Krankl den Mobilanbietermarkt in Österreich aufmischt und warum Estland die Digitalisierungsgroßmacht in Europa ist.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4