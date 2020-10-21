Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4GAMECHANGERS

4Gamechangers TV vom 21.10.2020

PULS 4Staffel 6Folge 295vom 21.10.2020
4Gamechangers TV vom 21.10.2020

4Gamechangers TV vom 21.10.2020Jetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 295: 4Gamechangers TV vom 21.10.2020

5 Min.Folge vom 21.10.2020

4GAMECHANGERS.TV- das Zukunftsmagazin beleuchtet wie die Welt in der Corona-Krise völlig neu gedacht werden kann. Nie war die Zeit besser, alte Routinen über den Haufen zu werfen. Die weltweit gefragte Speakerin zum Thema Ultra Creativity zeigt wie. Außerdem: beim Austrian Innovation Forum am Erste Campus Wien hieß es dieses Jahr „Aufbruch“. Mit einem gut durchdachten Hybrid-Konzept und eiserner Disziplin konnten auch heuer wieder Österreichs treibende Kräfte ihre Köpfe, unter Einhaltung des Mindestabstandes, zusammenstecken und gemeinsam nach vorne blicken.

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4GAMECHANGERS
PULS 4
4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS

Alle 11 Staffeln und Folgen