4Gamechangers TV vom 21.10.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 295: 4Gamechangers TV vom 21.10.2020
5 Min.Folge vom 21.10.2020
4GAMECHANGERS.TV- das Zukunftsmagazin beleuchtet wie die Welt in der Corona-Krise völlig neu gedacht werden kann. Nie war die Zeit besser, alte Routinen über den Haufen zu werfen. Die weltweit gefragte Speakerin zum Thema Ultra Creativity zeigt wie. Außerdem: beim Austrian Innovation Forum am Erste Campus Wien hieß es dieses Jahr „Aufbruch“. Mit einem gut durchdachten Hybrid-Konzept und eiserner Disziplin konnten auch heuer wieder Österreichs treibende Kräfte ihre Köpfe, unter Einhaltung des Mindestabstandes, zusammenstecken und gemeinsam nach vorne blicken.
