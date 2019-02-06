4GAMECHANGERS TV über Wachstumsboost durch Growth HackingJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 37: 4GAMECHANGERS TV über Wachstumsboost durch Growth Hacking
18 Min.Folge vom 06.02.2019
4GAMECHANGERS TV, das Zukunftsmagazin: Das Thema heute Mittwoch - Wachstumsboost durch Growth Hacking. Wie nicht nur Startups den ultimativen Kick erhalten. Im Gamechangers-Talk spricht Isabella Richtar mit Stadtplanerin Katja Schechnter über die Smart City, die Stadt der Zukunft. Und: Letzte Chance für Startups, ihre Ideen für den Staatspreis Digitalisierung einzureichen.
