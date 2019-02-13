4GAMECHANGERS TV - Smart CityJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 44: 4GAMECHANGERS TV - Smart City
16 Min.Folge vom 13.02.2019
Immer mehr Menschen leben in urbanen Gegenden. Wie können wir nachhaltig lebenswerte Metropolen schaffen? Wie muss die Stadt der Zukunft aussehen? Im GAMECHANGERS-Talk spricht Isabella Richtar mit Georg Kopetz von TTTech über Autos, die mehr Smartphone als Fahrzeuge sind.
4GAMECHANGERS
