4GAMECHANGERS TV: Eine Welt ohne PlastikJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 51: 4GAMECHANGERS TV: Eine Welt ohne Plastik
18 Min.Folge vom 20.02.2019
4GAMECHANGERS TV - das Zukunftsmagazin mit Isabella Richtar. Diesmal mit dem Schwerpunkt „Eine Welt ohne Plastik“. Konzerne wie REWE setzen erste Schritte in diese Richtung. Denn die Gefahr für unseren Planeten durch Plastik ist enorm. Außerdem im Future-Talk – die Autorin und Kommunikationsexpertin Ingrid Brodnig über Aufklärung im Internet.
4GAMECHANGERS
