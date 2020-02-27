4Gamechangers TV vom 26.02.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 57: 4Gamechangers TV vom 26.02.2020
5 Min.Folge vom 27.02.2020
Eine grüne Welle schwappt über die Megacities. Null Stau, schnellere Wegzeiten und ein wesentlich geringerer Energieverbrauch. 4GAMECHANGERSTV schaut sich an, was noch passieren muss, damit die grüne Welle Wirklichkeit wird. Außerdem: Kurz singt beim Eurovision Song Contest und Amazon Geschäftsführer Bezos und Teslachef Musk sind in einer Star Trek Episode zu sehen.
