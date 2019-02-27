4GAMECHANGERS TV vom 27.02.2019Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 58: 4GAMECHANGERS TV vom 27.02.2019
18 Min.Folge vom 27.02.2019
4GAMECHANGERS TV, das Zukunftsmagazin: Das Thema heute Mittwoch - David gegen Goliath: wie kann sich der heimische Handel gegen die Internetgiganten wie Amazon bewähren? Im GAMECHANGERS-Talk spricht Isabella Richtar mit den Gründern von Luke Roberts, die eine einzigartige Lichtlenktechnik anbieten und damit auch einen Juror bei 2Minuten 2 Millionen begeistern konnten.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4