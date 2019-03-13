4GAMECHANGERS TV: Flugtaxis und wie sie unsere Mobilität verändern werdenJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 72: 4GAMECHANGERS TV: Flugtaxis und wie sie unsere Mobilität verändern werden
18 Min.Folge vom 13.03.2019
4GAMECHANGERS TV - das Zukunftsmagazin. Diesmal mit dem Schwerpunkt „Flugtaxis und wie sie unsere Mobilität verändern werden“. Weiters: Isabella Richtar spricht mit Erste Group Vorstand Peter Bosek über die Konkurrenz und seine persönlichen Gamechangers. Und wir verraten, welcher Star-DJ das 4Gamechangers Festival mit seinen Beats so richtig zum Beben bringen wird.
