4Gamechangers TV vom 18.03.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 78: 4Gamechangers TV vom 18.03.2020
5 Min.Folge vom 18.03.2020
4GAMECHANGERSTV - wirft gespannt einen Blick auf den Millionenmarkt der "Petfluencer" und zudem auf die World Summit Awards 2020, die im Zuge der Corona-Krise zeigen, wie das Motto "improvise, adapt, overcome" effizient umgesetzt werden kann.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4