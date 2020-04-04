4Gamechangers TV der Talk vom 04.04.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 95: 4Gamechangers TV der Talk vom 04.04.2020
5 Min.Folge vom 04.04.2020
Diese Woche in „4GAMECHANGERS TV- Der Talk“ spricht Isabella Richtar mit dem renommierten Wissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker über die Probleme des Bevölkerungswachstums und dessen Lösung, eine mögliche CO2-Steuer und darüber, ob Maschinen bald die Weltherrschaft übernehmen.
