Folge 140: 4LIFECHANGERS vom 19.05.2020
5 Min.Ab 6
Spiel- und Lernroboter können Kindern in der aktuellen Zeit dabei helfen, mental gesund zu bleiben und bieten eine sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeit. Ein Wiener "Fitnessstudio für mentale Stärke" bietet jetzt auch eine Online-Akademie. Ein erster Einblick. Kompakt erklärt: So leiste ich richtig Erste Hilfe mit einem Defibrillator.
6
