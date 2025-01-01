4Lifechangers
Folge 189: 4LIFECHANGERS vom 07.07.2020
5 Min.Ab 6
Die Themen: - Die Initiative "Das bin ich" bringt Brustkrebspatientinnen durch ihre Aktivitäten neues Selbstbewusstsein und Körpergefühl. - Digitale Technologien in der Therapie: Ein Exoskelett lässt Rollstuhlfahrerinnen wieder stehen und gehen.
