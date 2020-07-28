4LIFECHANGERS vom 28.07.2020Jetzt kostenlos streamen
5 Min.Folge vom 28.07.2020Ab 6
Die Themen der Folge: - Wenn Tiere helfen: Einblick in die tiergestützte Therapie. - So funktioniert die Vorsorgeuntersuchung. - Erste Hilfe: So helfe ich nach einem Kreislaufkollaps richtig.
Produktion:AT, 2020
